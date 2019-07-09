رئيس الهلال الأحمر يدشن تطبيق المسعف الإلكتروني بتبوك

قام رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية للخدمات الإسعافية بمنطقة تبوك.

حيث بدأت الزيارة بتفقد المراكز الإسعافية وهي: مركز إسعاف حالة عمار، مركز إسعاف بئر هرماس، ومركز إسعاف المصيف، على المنافذ الحدودية والتي يرتادها حجاج بيت الله الحرام، الذين يأتون من الدول العربية المجاورة، والتي تقع شمال المملكة للوقوف؛ على استعدادات الهيئة لتقديم الخدمات الإسعافية للحجاج منذ دخولهم أراضي المملكة.

ودشن الدكتور القاسم، تطبيق نظام المسعف الإلكتروني وتتبع المركبات في غرفة العمليات بمنطقة تبوك، والتي تهدف من خلاله الهيئة إلى تقليل زمن سرعة استجابة الإسعاف للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات، وربط آلي للمسعف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية.

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ويعد التطبيق من البرامج المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية, ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب، وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونياً، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، بالإضافة الى أن البرنامج يعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة، ومبادرة رفع ودعم الخدمات الطبية الإسعافية في برنامج التحول الوطني 2020 للهيئة.

وقام رئيس الهلال الأحمر، بتدشين افتتاح مركز إسعاف الفارعة ليكون دعامة للخدمات الإسعافية بالمنطقة، وذلك من خلال برنامج التحول الوطني والذي ساهم في دعم العمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة من خلال تسريع عملية إنشاء المراكز الإسعافية وتشغيلها، بالإضافة الى استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة، وهو ما ساهم في تعزيز الخدمة الإسعافية بمناطق المملكة وزيادة مباشرة الحالات الإسعافية من قبل الفرق الإسعافية لكافة البلاغات الطارئة التي تصل لغرف عمليات الهلال الأحمر بكافة مناطق المملكة.

واستمع رئيس الهلال الأحمر خلال زيارته، إلى شرح موجز من مدير عام فرع الهيئة بالنيابة بمنطقة تبوك سعيد الأحمري، عن الخدمات الإسعافية بالمنطقة، ومتابعة سير العمل والخطط المعمول بها في هذا الشأن لموسم الحج.