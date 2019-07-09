أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، اليوم الثلاثاء، تعديات وإحداثيات عشوائية بمخطط النسيم بمكة المكرمة بمساحة 10 آلاف متر مربع.
وكانت مجموعة من المخالفين استغلوا تلك المساحات بشكلٍ غير نظامي محدثين أسوارًا وهياكل حديدية وجلساتٍ عشوائية ضمن النطاق العمراني، دون وجود مستندات شرعية ونظامية، وتمت إزالة التعديات إزالة كلية بمشاركة مراقبي البلدية والجهات الأمنية.
تأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية على متابعة الأراضي والممتلكات العامة، والتعامل بحزم مع المعتدين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استعادة 10 آلاف متر تعديات بمخطط النسيم بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.