بالصور.. استعادة 10 آلاف متر تعديات بمخطط النسيم بمكة المكرمة

أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، اليوم الثلاثاء، تعديات وإحداثيات عشوائية بمخطط النسيم بمكة المكرمة بمساحة 10 آلاف متر مربع.

وكانت مجموعة من المخالفين استغلوا تلك المساحات بشكلٍ غير نظامي محدثين أسوارًا وهياكل حديدية وجلساتٍ عشوائية ضمن النطاق العمراني، دون وجود مستندات شرعية ونظامية، وتمت إزالة التعديات إزالة كلية بمشاركة مراقبي البلدية والجهات الأمنية.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية على متابعة الأراضي والممتلكات العامة، والتعامل بحزم مع المعتدين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.