التقاعد: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي سيكون عبر حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو 2019،

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء سيكون نافذاً لحالات طلب الصرف للمستفيدين الجديدة التي ترد للمؤسسة ابتداءً من التاريخ المشار إليه، ولن يقبل وجود وكيل لصرف أنصبة المستفيدين ويلزم تزويد المؤسسة بأرقام الحسابات البنكية لكل مستفيد،

وحثت المستفيدين الحاليين الذي يستلمون أنصبتهم عن طريق وكلائهم إلى تزويد المؤسسة بأرقام حساباتهم البنكية الخاصة وذلك لإيداع أنصبتهم مباشرة في حساباتهم البنكية تجنباً لإيقاف المعاش نتيجة انتهاء الوكالة الشرعية الخاصة بالوكيل .

وبينت المؤسسة أنه بإمكان المستفيدين عبر (المؤسسة العامة للتقاعد) أو زيارة أحد فروع المؤسسة لتقديم رقم الحساب البنكي للصرف مباشرة, مشيرة إلى أن الإجراء الجديد يسهم في اختصار دورة العمل التي كانت تتم عبر تحويل المعاشات إلى حسابات الوكلاء ليكون تحويل المعاشات مباشرة من حساب المؤسسة إلى حسابات المستفيدين.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من المبادرات التي تعمل عليها المؤسسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول الاستحقاقات التقاعدية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.