التقاعد: الصرف للمستفيد في حسابه البنكي الخاص ابتداءً من 14 يوليو

وبينت المؤسسة أنه بإمكان المستفيدين عبر (المؤسسة العامة للتقاعد) أو زيارة أحد فروع المؤسسة لتقديم رقم الحساب البنكي للصرف مباشرة, مشيرة إلى أن الإجراء الجديد يسهم في اختصار دورة العمل التي كانت تتم عبر تحويل المعاشات إلى حسابات الوكلاء ليكون تحويل المعاشات مباشرة من حساب المؤسسة إلى حسابات المستفيدين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من المبادرات التي تعمل عليها المؤسسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول الاستحقاقات التقاعدية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
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