السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور مركز التحكم بالطرق في موسكو



موسكو 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بزيارة لمركز التحكم بالطرق في مدينة موسكو في إطار زيارة سموه الرسمية .

وكان في استقباله لدى وصوله مدير مركز التحكم بالطرق في حكومة موسكو يوريف فاديم الذي قدم شرحا عن المركز ومهامه في التنظيم والسيطرة على حركة النقل العام والخاص وسيارات الأجرة في المدينة وتوفيره للمعلومات الكاملة عن العوائق المرورية واتخاذ القرار اللازم في حالات الحوادث والأعطال في النقل بأنواعه .

واطلع سموه على العربات الميدانية المجهزة تقنياً لمباشرة المواقع وكاميرات التصوير المباشر التي ترصد الحالات المرورية .

بعدها انتقل سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى إدارة العمليات والمعلومات بالمركز واطلع على الإمكانيات التي تتضمنها وآليه العمل والمراقبة والمعالجة للمعلومات في الطرق وحركة السير .

واستمع سموه إلى شرح عن الأنظمة الذكية المستخدمة كالتقنيات البصرية والبيانية بهدف التحليل والمتابعة واتخاذ القرار .

إثر ذلك توجه سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة والوفد المرافق له إلى قاعات الاجتماعات حيث قدم عرض عن المركز ومهامه وبداياته . كما قدم عرض مرئي عن معهد بحوث النقل في موسكو قدمه مدير المعهد اليكسندر بليكوف الذي أشار إلى تجارب العاصمة الروسية في مجال النقل وطرق المعالجة السريعة والمستقبلية التي تنتهجها ومنظومة العمل المتكاملة في التنسيق والتطوير والتعاون مع الجهات المتعلقة .

بعدها قدم النائب الأول لمدير شركة ميترو بوليتان الحكومية رامان لاتيوبوف عرض عن ميترو موسكو استعرض فيه تاريخ الميترو وطاقته الاستيعابية والتجهيزات التقنية والتصاميم الفنية للمحطات وتأثير على مستوى النقل العام خدمياً واستثمارياً .

إثر ذلك جرى مناقشة تجارب المركز في تنظيم المناسبات الوطنية واستضافة المناسبات العالمية وأبرز برامجه التطويرية .

بعدها استقل سمو أمير منطقة الرياض " الترام " في جولة على المدينة يرافقه عدد من المسؤولين الروس .

وقام سموه بجولة على مواقع النقل العام ومرافقها والأماكن العامة في المدينة .

رافق سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق لسموه .

// انتهى //

19:54ت م

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