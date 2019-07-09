، الجيش اليمني يحرز تقدمًا جديدًا في صعدة ويكبّد الميليشيا 23 قتيلًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب مواجهات خاضتها وحداته مع قوات الحوثي الانقلابية

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم تقدمًا جديدًا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات اللواء الثالث حرس حدود تمكنت من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاهين الجنوبي الشرقي، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 23 عنصراً من الميليشيا الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، كما استعادت قوات الجيش اليمني خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.