، "أخضر 16 عاماً" بطلاً لبطولة اتحاد غرب آسيا ،

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حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً، لقب اتحاد غرب آسيا للناشئين وذلك بعد تغلبه على منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة الختامية للتصفيات النهائية.
تقدم منتخب الأردن بهدف عن طريق أدهم الرفاعي في الدقيقة 23، لكن لاعبي "الأخضر" لم يمهلوهم سوى عشر دقائق حتى أحرز صالح برناوي هدف التعادل في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني وبعد مضي عشر دقائق وتحديداً عند الدقيقة 55 سجل عبدالعزيز العليوة هدف السعودية الثاني.
وفي الدقيقة 64 أضاف علي عبدالرؤوف الهدف الثالث للمنتخب السعودي.
وكان "الأخضر" قد كسب سوريا بثلاثية في أولى مبارياته في الدور النهائي.
فيما كان قد كسب العراق والكويت في دور المحموعات بنتيجتي 1-0 و6-1 على التوالي.
"أخضر 16 عاماً" بطلاً لبطولة اتحاد غرب آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً، لقب اتحاد غرب آسيا للناشئين وذلك بعد تغلبه على منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة الختامية للتصفيات النهائية.
تقدم منتخب الأردن بهدف عن طريق أدهم الرفاعي في الدقيقة 23، لكن لاعبي "الأخضر" لم يمهلوهم سوى عشر دقائق حتى أحرز صالح برناوي هدف التعادل في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني وبعد مضي عشر دقائق وتحديداً عند الدقيقة 55 سجل عبدالعزيز العليوة هدف السعودية الثاني.
وفي الدقيقة 64 أضاف علي عبدالرؤوف الهدف الثالث للمنتخب السعودي.
وكان "الأخضر" قد كسب سوريا بثلاثية في أولى مبارياته في الدور النهائي.
فيما كان قد كسب العراق والكويت في دور المحموعات بنتيجتي 1-0 و6-1 على التوالي.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
06:30 PM
هزم الأردن بثلاثية في مباراته الختامية
حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً، لقب اتحاد غرب آسيا للناشئين وذلك بعد تغلبه على منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة الختامية للتصفيات النهائية.
تقدم منتخب الأردن بهدف عن طريق أدهم الرفاعي في الدقيقة 23، لكن لاعبي "الأخضر" لم يمهلوهم سوى عشر دقائق حتى أحرز صالح برناوي هدف التعادل في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني وبعد مضي عشر دقائق وتحديداً عند الدقيقة 55 سجل عبدالعزيز العليوة هدف السعودية الثاني.
وفي الدقيقة 64 أضاف علي عبدالرؤوف الهدف الثالث للمنتخب السعودي.
وكان "الأخضر" قد كسب سوريا بثلاثية في أولى مبارياته في الدور النهائي.
فيما كان قد كسب العراق والكويت في دور المحموعات بنتيجتي 1-0 و6-1 على التوالي.
، "أخضر 16 عاماً" بطلاً لبطولة اتحاد غرب آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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