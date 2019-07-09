، اليمن.. وزارة حقوق الإنسان تستنكر حكم الإعدام بحق 30 مختطفاً لدى مليشيا الحوثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أساليب وحشية ومحاكمة صورية هزلية منعدمة الولاية

استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية على 30 مختطفاً لديها منذ ثلاث سنوات بالإعدام، بعد أن مارست ضدهم خلال تلك المدة أساليب تعذيب وحشية نفسياً وجسدياً، لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه "مع استمرار المطالبات بإطلاق سراح المحكومين ضمن كل من قامت المليشيا باختطافهم، وطالبت بهم الحكومة الشرعية مراراً، بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أُخِذوا في المعارك المختلفة مع المليشيا، إلا أن تعنّت مليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق استكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة أخرى من ذلك التعنّت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم، فليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المليشيا الكهنوتية.

وأعدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بلاغاً بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.