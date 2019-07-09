بعد إيقاف سعوديين في تركيا.. السفارة تنبه إلى ضرورة حمل أصل جواز السفر‎

دبي - بواسطة محمد فارس نبّهت سفارة المملكة في تركيا السعوديين المتواجدين هناك إلى ضرورة حمل أصل جواز السفر أثناء التنقل داخل البلاد، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية هناك لا تقبل بصورة الجواز لإثبات الشخصية.

وقالت السفارة إن هذا التنبيه يأتي نظراً لتعرض بعض المواطنين والمواطنات القادمين إلى جمهورية تركيا لغرض السياحة للإيقاف من قبل الجهات الأمنية، وذلك لعدم حملهم أصل جواز السفر أثناء التنقل.

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز

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وأكدت السفارة على المواطنين بضرورة حمل جواز السفر والحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف، لتقديمه للجهات الأمنية عند طلبه لغرض إثبات الشخصية.