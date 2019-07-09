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2019-07-09 القرني ينتقد تدخل الآباء لاختيار شريك الحياة لأبنائهم: أمور شخصية خاصة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements انتقد الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، تدخل بعض الآباء في اختيار شريك الحياة للأبناء والبنات والتدخل في خصوصيتهما. وقال القرني : بعض الآباء يختار لابنه زوجة، ولابنته زوجاً، لاعتباراته هو الشخصية، بغض النظر عن ميولهما ورغباتهما، ويفرض هو بنفسه المهر، ويفرض حفل الزواج والتكاليف، ويدخل في حياة ابنته، وحياة ابنه، وفي خصوصياتهما، متى نفهم ونعي أن الزواج حياة خاصة شخصية تقوم على التفاهم والتراحم والاحترام ؟









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