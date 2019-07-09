رويترز: أرامكو ترسي 34 عقداً بقيمة 18 مليار دولار

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وكالة رويترز إن شركة أرامكو السعودية أرست 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

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وأضافت أن أرامكو تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

وتابعت أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في أرامكو تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً.