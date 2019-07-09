تكريم عدد من منسوبي الأدلة الجنائية بجدة لدورهم الأمني البارز

متابعات الخليج 365 - جدة

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي عدداً من منسوبي إدارة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً.

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ونقل العتيبي لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة ثمن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة، ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.