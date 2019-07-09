صور.. الشعاب المرجانية في نيوم الأهم على وجه الأرض

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحتضن نيوم أحد أكثر النظم البيئية البحرية الفريدة على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة متنوعة من متابعات الخليج 365 البيئية تشمل الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار المانغروف بالإضافة إلى الكائنات المهددة بالانقراض عالمياً كالأطُوم والسلحفاة الصقرية المنقار.

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وقد تكون الشعاب المرجانية في نيوم هي الأهم على وجه الأرض خاصة مع تأثيرات التغير المناخي، فقد طورت هذه الشعاب خاصية فريدة للبقاء على قيد الحياة حتى في المحيطات الدافئة، وهي قدرة على التكيف تبعث الأمل للحفاظ على بقية الشعاب المرجانية حول العالم.