رابط تسجيل الدخول لـ منصة أبشر الجديد بعد نقل جميع الخدمات إليه وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

بعد أن أعلنت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بدأ نقل المنصة إلى موقع جديد خاص ومستقبل بأبشر بعيداً عن البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، يوم الجمعة الماضية الموافق 5 يوليو الجاري، أتت اليوم بوابة أبشر لتعلن رسمياً عن نقل خدماتها إلى أبشر الجديد، المنصة التي تخدم حوالي 12 مليون مستخدم، مابين أفراد ومؤسسات ومواطنين ومقيمين، كان لابد لها من أجراء تحديثات بها لتستمر في إداء أعمالها على الشكل الأمثل، وبذلك أصبح يتعذر على جميع المتسخدمين الأستفادة من أبشر من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية بل يجب تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الجديدة.

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة، خدمة أبشر الاحوال، والتي تتيح للمواطنين حجز موعد في الأحوال المدنية في المواعيد المناسبة لهم، وتعد هذه الخدمة ميسر كبير لجميع المواطنين، ومن ضمن الخدمات أيضاً، أبشر مخالفات، والتي تتيح للمواطنين الأستعلام عن مخالفاتهم المرورية برقم الهوية الوطنية، أبشر الجوازات السعودية هي من ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة أيضاً، والتي تسهل القيام بالمعاملات الحكومية سواء للمواطنين أو المقيمين، كما يتم حجز موعد للجوازات، أو الحصول على تصريح دخول إلى مكة أثناء موسم الحج للعمالة المنزلية، أو إصدار الإقامة أو تجديدها، أو تمديد تأشيرة الزيارة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنصة للجوازات.

خطوات تغيير البريد الإلكتروني في منصة أبشر الجديدة