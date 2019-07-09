رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي لشهر ذي القعدة 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هدف مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي بالسجل المدني، هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السعودي محدودي الدخل، وناشدت الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على هذه المساعدات تسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي، الذي يقوم بتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات، من خلال دراسات الحالة التي يقوم بها، وتكوين قاعدة بيانات لكل حالة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بتحديد شروط الحصول على المساعدة المقطوعة ورابط الاستعلام والتقديم.

شروط ورابط مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بوضع عدة شروط للحصول على المساعدة المقطوعة، ومن هذه الشروط هو بلوغ المتقدم لـ 35 عاماً، ويتم الحصول على مقطوعة الضمان حسب أقدمية التقديم لها، ويستطيع كل مواطن الحصول على المساعدة المقطوعة أكثر من مرة بشرط مرور عام من الحصول عليها آخر مرة، ألا يتخطى إجمالي دخل المتقدم عن الحد المانع للصرف، والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة النقدية للمساعدات المقطوعة من خلال عدد أفراد الأسرة، ودخل المتقدم للحصول عليها، ويستطيع كل مواطن الاستعلام عنها من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

معاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة عن شهر ذي القعدة 1440هـ

صرح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، أن الوزارة قامت بإيداع المعاشات والبرامج المساندة، في حسابات المواطنين البنكية، حيث بلغ إجمالي هذه المبالغ والإعانات 2.032.459.811 ريال، وبلغت معاشات الضمان الاجتماعي 1.397.560.189 ريال، وبلغ إجمالي الأموال المخصصة لإعانات من أجل الغذاء 192.545.640 ريال سعودي، وإعانات غلاء المعيشة بلغت 340.245.000 ريال، وبلغ إجمالي الإعانات المخصصة من أجل تسديد فواتير الكهرباء 102.108.982 ريال.