نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة الاخبار في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت العديد من المصادر عن وفاة والد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق ، في مستشفى التخصصي بجدة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 09-07-2019 ، محمد آل سويلم اليوم الثلاثاء الموافق 09-07-2019 ،وقد كان الفقيد محمد آل سويلم قد شغل خلال الأربعين 40 عاماً من العمل الحكومي عدداً من المناصب وقد كان أبرزها ، وقد كان وكيلاً لإمارة منطقة حائل ، ووكيلاً لإمارة منطقة نجران ، ونتقدم نحن في إدارة موقع نجوم مصرية بأحر التعازي لعائلة الفقيد .

من هو سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق

هذا وقد نعي المتحدث الرسمي السابق بإسم نادي النصر عبدالله بن زنان والد آل سويلم ووجه له رسالة من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي حيث قال : ” انتقل إلى رحمة الله والد الأستاذ سعود آل سويلم .. رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له وأسكنه جنات النعيم ..عظم الله أجرك يا أبو فهد وجبر الله قلبك وأحسن الله عزائكم جميعًا إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

هذا وقد نعى العديد من مسؤولي نادي النصر وعدد من المناصة المهمة في مؤسسات المملكة ، الراحل من خلال تعازيهم لرئيس نادي النصر سعود آل سويلم ، يذكر ان الراحل قد تولى العديد من المناصب الحكومية .