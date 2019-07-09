شكرا لقرائتكم خبر عن غبار جازان.. تصادم يصرع ويصيب شخصين على طريق «بيش - الدرب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

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توفي شخص وأصيب آخر إثر حادث مروري أدى لاشتعال النيران في إحدى السيارات ظهر اليوم (الثلاثاء) على طريق الدولي بين محافظتي بيش والدرب، الذي يشهد غباراً كثيفاً جداً

وأوضح المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بجازان بيشي صرخي، أن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم بلاغاً عن تصادم سيارتين واشتعال النيران في إحداهما على الطريق الدولي الذي يربط بين الدرب وبيش.

وأكد المتحدث أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى الموقع، حيث اتضح وجود حالتين الأولى متوفية والأخرى إصابتها حرجة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج، ونقل المتوفي إلى ثلاجة الموتى.