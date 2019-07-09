شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال يرعى حفل افتتاح مهرجان أبها للتسوّق الـ 21 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حفل افتتاح مهرجان أبها للتسوق في عامه الـ21، والذي يأتي ضمن برامج وفعاليات صيف عسير لهذا العام، بمركز أبها الدولي للمعارض بجوار المطار، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ستار للمعارض والمؤتمرات الدكتور خالد الشرفا، ومدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم الجار الله وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وألقى مدير مهرجان أبها للتسوق كلمة، رحب خلالها بأمير منطقة عسير والحضور، مبيناً أن مهرجان أبها للتسوق لهذا العام جاء بحلة جديدة، رغبة في تقديم الأفضل كما هو منهجه في كل عام، وإيماناً من القائمين عليه بأهمية المساهمة في دفع عجلة السياحة في منطقة عسير؛ ورفع مستوى المشاركة في الحراك الاقتصادي السعودي الداخلي، وإيماناً بهذه الأرض ونبلها وهذه القيادة وشهامتها وهذا الشعب العظيم؛ مشيراً إلى أنه في هذا العام أطلقت مبادرة (حسن الوفادة) فكانت هي القاعدة التي يمضي بها المهرجان والطريق الذي يمشي عليه، لتقديم أفضل الخدمات للزوار، متوجاّ هذه المبادرة بالمفردة التي تمثلنا وتعبر عن مشاعرنا تجاه كل ضيف (مرحبا ألف في عسير)، عقب ذلك انطلق أوبريت (إلى هنا) المتضمن عدداً من اللوحات الوطنية المعبرة عن الولاء والانتماء لهذه الأرض قيادة وإنساناً، والذي كتب كلماته الشاعر عبدالرحمن عسيري، ولحنه الفنان عبدالله القرني، وغناه عبدالرزاق عسيري وعبدالرحمن العمري وأخرجه أسامة مطر، بمشاركة بعض الفرق الشعبية بالمنطقة.

وفي ختام الحفل، كرم أمير منطقة عسير عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية الراعية والداعمة للمهرجان،كما تسلم هدية تذكارية.