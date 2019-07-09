شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال: دعم القيادة جعل عسير تتحول إلى الأجمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن ما تقدمه القيادة لمنطقة عسير بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة وإشراف مباشر من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو ماجعل عسير تتحول إلى الأجمل في كافة مجالاتها، مؤكداً أن ماحققه ناديي أبها وضمك بصعودهما إلى دوري المحترفين أحد النشاطات التي تعمل عليها منطقة عسير ماقبل خطتها الإستراتيجية.

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وأشار الأمير تركي بن طلال عقب رعايته مساء أمس حفل تكريم ناديي أبها وضمك الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها بمناسبة حصول الأول على درع دوري الأمير محمد بن سلمان والثاني وصافة المسابقة، وصعودهما إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في شارع الفن بأبها إلى الدور الذي تقوم به هيئة الرياضة بكل طاقاتها وإمكانتها في تطوير المدينة الرياضية بالمنطقة في ظل صعود الناديين لدوري المحترفين.

وأضاف بأن أمام الناديين 30 مباراة قادمة ستقام على أرض المدينة الرياضية بالمحالة بمدينة أبها، مؤكداً أن تلك المباريات تعكس حراك إيجابي داخل المنطقة، وقد تم وضعه بعين الإعتبار في تهيئة وتطوير كافة دور الإيواء إلى جانب الخدمات الأخرى لتواكب ماتحققه عسير من منجزات، إضافة إلى مستقبلها الواعد بإذن الله. وأكد الأمير تركي بن طلال بأنه وجد في منطقة عسير الهمم التي توصل المنطقة إلى أعالي القمم بإذن الله. وختم بالقول: «نعمل جميعاً في منطقة عسير بروح الفريق الواحد، وجميعنا على قلب رجل واحد؛ ولهذا ليست المنجزات وحدها التي تتحقق بالمنطقة، بل كذلك المعجزات».

وشهد حفل التكريم إعلان الغرفة التجارية عن دعمها بمبلغ 150 ألف ريال لنادي أبها ومبلغ 150 ألف ريال لنادي ضمك. فيما توالت فقرات حفل التكريم تخللها قصيدتين للشاعرين سعيد بن مانع وأحمد المازني عقبها شاهد أمير منطقة عسير والحضور فيلماً مرئياً عن مسيرة الناديين خلال دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي، تلاها أوبريت وطني من كلمات عبدالله الشريف بمشاركة عدد من الفرق الشعبية بالمنطقة. وفي نهاية الاحتفال كرم أمير منطقة عسير أعضاء الفريقين كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الغرفة التجارية بأبها حسن بن معجب الحويزي.