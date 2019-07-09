شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: انفجار ناقلة وقود ووفاة قائدها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أدى اصطدام ناقلتي وقود بوفاة أحد قائديها وإصابة الآخر في الحادث الذي وقع صباح اليوم (الثلاثاء) بتبوك. وأوضح نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، أن الفرق اللازمه انتقلت لموقع الحادث فور تلقي البلاغ، مشيراً أنه وعند الوصول اتضح أن الحادث عباره عن حادث مروري (تصادم) بين ناقلتي وقود، الناقله الأولى محملة بمادة الديزل، وكانت متوقفه على جانب الطريق، حيث اصطدمت بها الناقله الثانيه من الخلف التي كانت محملة بمادة البنزين، مما تسبب في احتراق الناقلتين وانفجار الناقله الثانيه.

وأضاف: «وجد سائق الناقلة الثانية متوفى، فيما أصيب سائق الناقلة الأولى، وتمت معالجته بالموقع من قبل الهلال الأحمر»، لافتاً أنه فرق الإطفاء قامت بعزل الوقود المتسرب من الناقلتين، مؤكداً أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.