نظام نور سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 من خلال رابط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نتابع من جديد آخر الأخبار العالمية في البلدان الأخرى، حيث نتابع اليوم واحد من أهم الأخبار التي تهم الشأن السعودي وهو سلم رواتب المعلمين، والذي تم اعتماده منذ قليل من قبل مجلس الوزراء السعودي، ونحن معكم بكل جديد من خلال تحديثاتنا، ونتطرق في المقال إلى بعض التفصيلات التي تخص سلم رواتب المعلمين.

هذا وتتزايد عمليات البحث من قبل المعلمين على نظام نور، من أجل معرفة ما تضمنه التغيير في سلم رواتب المعلمين، ومدى التغير في المستويات الوظيفية والفارق في الدرجات الوظيفية بين كل معلم والآخر

سلم رواتب المعلمين

نتابع معكم اليوم الثلاثاء 9 من يوليو اعتماد وموافقة مجلس الوزراء السعودي على سلم رواتب الوظائف التعليمية للمعلمين الجديد للعام الهجري الحالي 1440، وقد تضمن التغيير في سلم رواتب المعلمين السابق، وقد تضمن السلم التدرج في أربعة رتب لكل رتبة ستة مستويات أخرى.

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سلم رواتب المعلمين الجديد

هذا وقد تضمن سلم رواتب المعلمين الجديد أربعة رتب وهي المعلم/ المعلمة المساعد، المعلم الممارس، المعلم المتقدم، المعلم الخبير، على أ يتبعها الإختلاف في العلاوات والزيادات السنوية تبعا لاختلاف الدرجات الوظيفية كما هو موضح بالجدول التالي:

المستويات المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس العلاوة السنوية 300-600 ريال 320- 620 ريال 340- 640 ريال 360- 580 ريال 380- 540 ريال 400 ريال

وسيتم تطبيق سلم رواتب النمعلمين الجديد على الموظفين مع الأخذ في الإعتبار مجموعة من العوامل الهامة منها الشهادات الحاصل عليها المعلم، سواء أكانت درجة بكالريوس أو ماجستير أو دكتوراه، بالإضافة إلى سنوات الخبرة التي يمتلكها الموظف.

ويمكنكم الإطلاع على القرار الرسمي لمجلس الوزراء باعتماد سلم رواتب المعلمين الجديد من خلال رابط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.