، أمير تبوك يستقبل لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة ،

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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الخاصة، خضراء بنت خلف البلوي، التي حققت المركز الثالث في البطولة الدولية البارالمبية لذوي الإعاقة في مصر.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تبوك، الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، ومدير مركز التأهيل الشامل بتبوك أسعد عبد الله أبو هاشم.
وهنأ خضراء البلوي على ما حققته من إنجاز للمملكة العربية السعودية في هذه البطولة الدولية.
وقال: "أنت شرفتي بلادك بهذا الإنجاز الرياضي الذي جاء بعزيمتك وإصرارك والتفاف أسرتك، وأنت مثال للفتاة السعودية الطموحة التي لا يعيقها أي شيء، وعنوان للمملكة العربية السعودية"، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح.
وأكد على ما تحظى به هذه الفئات من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
كما قدم أمير المنطقة مكافأة مالية مجزية للاعبة خضراء البلوي.
وعبرت "البلوي" عن شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على هذا الاستقبال الذى يعد حافزًا لها لتقديم المزيد من العطاء، معربةً عن عظيم امتنانها له؛ لرعايته واهتمامه بأبناء المنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزًا.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبد الله الحربي: إن الكلمات الأبوية التي تفضل بها سموه للاعبة خير حافز لأبنائه من ذوي الإعاقة؛ لبذل المزيد وحصد الإنجازات، معربًا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يوليه من دعم واهتمام لأبنائه من ذوي الإعاقة.
أمير تبوك يستقبل لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الخاصة، خضراء بنت خلف البلوي، التي حققت المركز الثالث في البطولة الدولية البارالمبية لذوي الإعاقة في مصر.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تبوك، الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، ومدير مركز التأهيل الشامل بتبوك أسعد عبد الله أبو هاشم.
وهنأ خضراء البلوي على ما حققته من إنجاز للمملكة العربية السعودية في هذه البطولة الدولية.
وقال: "أنت شرفتي بلادك بهذا الإنجاز الرياضي الذي جاء بعزيمتك وإصرارك والتفاف أسرتك، وأنت مثال للفتاة السعودية الطموحة التي لا يعيقها أي شيء، وعنوان للمملكة العربية السعودية"، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح.
وأكد على ما تحظى به هذه الفئات من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
كما قدم أمير المنطقة مكافأة مالية مجزية للاعبة خضراء البلوي.
وعبرت "البلوي" عن شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على هذا الاستقبال الذى يعد حافزًا لها لتقديم المزيد من العطاء، معربةً عن عظيم امتنانها له؛ لرعايته واهتمامه بأبناء المنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزًا.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبد الله الحربي: إن الكلمات الأبوية التي تفضل بها سموه للاعبة خير حافز لأبنائه من ذوي الإعاقة؛ لبذل المزيد وحصد الإنجازات، معربًا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يوليه من دعم واهتمام لأبنائه من ذوي الإعاقة.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
05:41 PM
حققت المركز الثالث بالبطولة الدولية البارالمبية في مصر
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الخاصة، خضراء بنت خلف البلوي، التي حققت المركز الثالث في البطولة الدولية البارالمبية لذوي الإعاقة في مصر.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تبوك، الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، ومدير مركز التأهيل الشامل بتبوك أسعد عبد الله أبو هاشم.
وهنأ خضراء البلوي على ما حققته من إنجاز للمملكة العربية السعودية في هذه البطولة الدولية.
وقال: "أنت شرفتي بلادك بهذا الإنجاز الرياضي الذي جاء بعزيمتك وإصرارك والتفاف أسرتك، وأنت مثال للفتاة السعودية الطموحة التي لا يعيقها أي شيء، وعنوان للمملكة العربية السعودية"، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح.
وأكد على ما تحظى به هذه الفئات من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
كما قدم أمير المنطقة مكافأة مالية مجزية للاعبة خضراء البلوي.
وعبرت "البلوي" عن شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على هذا الاستقبال الذى يعد حافزًا لها لتقديم المزيد من العطاء، معربةً عن عظيم امتنانها له؛ لرعايته واهتمامه بأبناء المنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزًا.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبد الله الحربي: إن الكلمات الأبوية التي تفضل بها سموه للاعبة خير حافز لأبنائه من ذوي الإعاقة؛ لبذل المزيد وحصد الإنجازات، معربًا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يوليه من دعم واهتمام لأبنائه من ذوي الإعاقة.
، أمير تبوك يستقبل لاعبة منتخب المملكة لكرة الطاولة لذوي الإعاقة ،
المصدر : الخليج 365
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