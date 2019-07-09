، هكذا ردت أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ على رسالة الخارجية الأمريكية ،

- 1/2
- 2/2
قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، لتكون أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ.
وقد رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بها؛ لكونها أول سفيرة للمملكة، فيما ردت السفيرة السعودية بالتأكيد على أن العلاقات الأمريكية-السعودية تشكل حجز زاوية للاستقرار حول العالم.
وكتب "بومبيو" تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" مرحّباً بالأميرة "ريما": "أهنئ ريما بن بندر آل سعود على تعيينها أول سفيرة للسعودية"، بحسب ما ذكرته الـCNN.
وتابع موجهاً حديثه للأميرة "ريما": "أتطلع قدماً للعمل معك في منصبك الجديد كسفيرة لدى أمريكا، إذ سنبني على العلاقات القوية والشراكة الأمريكية السعودية وسنجابه التحديات المشتركة".
من جانبها، ردت الأميرة "ريما" على تغريدة "بومبيو" قائلة: "شكراً جزيلاً للوزير مايك بومبيو، العلاقات السعودية الأمريكية حجر زاوية للاستقرار حول العالم، أتطلع قدماً للعمل معك على تجاوز التحديات المشتركة وتقوية شراكتنا التاريخية لخدمة أمّتيْنا".
هكذا ردت أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ على رسالة الخارجية الأمريكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، لتكون أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ.
وقد رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بها؛ لكونها أول سفيرة للمملكة، فيما ردت السفيرة السعودية بالتأكيد على أن العلاقات الأمريكية-السعودية تشكل حجز زاوية للاستقرار حول العالم.
وكتب "بومبيو" تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" مرحّباً بالأميرة "ريما": "أهنئ ريما بن بندر آل سعود على تعيينها أول سفيرة للسعودية"، بحسب ما ذكرته الـCNN.
وتابع موجهاً حديثه للأميرة "ريما": "أتطلع قدماً للعمل معك في منصبك الجديد كسفيرة لدى أمريكا، إذ سنبني على العلاقات القوية والشراكة الأمريكية السعودية وسنجابه التحديات المشتركة".
من جانبها، ردت الأميرة "ريما" على تغريدة "بومبيو" قائلة: "شكراً جزيلاً للوزير مايك بومبيو، العلاقات السعودية الأمريكية حجر زاوية للاستقرار حول العالم، أتطلع قدماً للعمل معك على تجاوز التحديات المشتركة وتقوية شراكتنا التاريخية لخدمة أمّتيْنا".
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
05:26 PM
"ريما بنت بندر": العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة حجر زاوية للاستقرار حول العالم
قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، لتكون أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ.
وقد رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بها؛ لكونها أول سفيرة للمملكة، فيما ردت السفيرة السعودية بالتأكيد على أن العلاقات الأمريكية-السعودية تشكل حجز زاوية للاستقرار حول العالم.
وكتب "بومبيو" تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" مرحّباً بالأميرة "ريما": "أهنئ ريما بن بندر آل سعود على تعيينها أول سفيرة للسعودية"، بحسب ما ذكرته الـCNN.
وتابع موجهاً حديثه للأميرة "ريما": "أتطلع قدماً للعمل معك في منصبك الجديد كسفيرة لدى أمريكا، إذ سنبني على العلاقات القوية والشراكة الأمريكية السعودية وسنجابه التحديات المشتركة".
من جانبها، ردت الأميرة "ريما" على تغريدة "بومبيو" قائلة: "شكراً جزيلاً للوزير مايك بومبيو، العلاقات السعودية الأمريكية حجر زاوية للاستقرار حول العالم، أتطلع قدماً للعمل معك على تجاوز التحديات المشتركة وتقوية شراكتنا التاريخية لخدمة أمّتيْنا".
، هكذا ردت أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ على رسالة الخارجية الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ردت أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ على رسالة الخارجية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.