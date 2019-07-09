، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 16 عملية قلب مفتوح وقسطرة في المغرب ،

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أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، في الأيام الثلاثة الأولى للحملة؛ 12 عملية قلب مفتوح، و4 حالات قسطرة، بالإضافة إلى فحص 86 مريضًا من الأطفال المصابين بأمراض القلب.
وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 16 عملية قلب مفتوح وقسطرة في المغربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-09
أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، في الأيام الثلاثة الأولى للحملة؛ 12 عملية قلب مفتوح، و4 حالات قسطرة، بالإضافة إلى فحص 86 مريضًا من الأطفال المصابين بأمراض القلب.
وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
05:10 PM
في الأيام الثلاثة الأولى من الحملة الطبية التطوعية
أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، في الأيام الثلاثة الأولى للحملة؛ 12 عملية قلب مفتوح، و4 حالات قسطرة، بالإضافة إلى فحص 86 مريضًا من الأطفال المصابين بأمراض القلب.
وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-
، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 16 عملية قلب مفتوح وقسطرة في المغرب ،
المصدر : الخليج 365
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