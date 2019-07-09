، محافظ الأفلاج يلتقي مدير عام خدمات المياه بالرياض ،

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التقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، بديوانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، مدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان البصيلي، وناقش معه احتياجات المحافظة ومراكزها.
وكان أبرز محاور النقاش مشروع محطة تنقية المياه والعمل على توسعتها لتخدم المراكز القريبة من المحافظة ولتغطية الاحتياجات، ومشروع الصرف الصحي والحث على سرعة تنفيذه.
وناقشا توفير المياه من خلال حفر آبار وتركيب مضخات عليها لتغطية المراكز التي لا يوجد فيها آبار، والعمل على معالجة وضع المشروع الذي يُغذّي مراكز: الخرفة، والروضة، والصغو؛ لتغطية احتياجات الأهالي فيها.
وثمّن المحافظ لمدير عام خدمات بالمنطقة وزملائه المسؤولين المرافقين معه على زيارتهم للمحافظة والاطلاع على احتياجاتها، متمنياً أن تكون زيارة مثمرة وتحقق أهدافها.
وزار وفد ترأسه مدير عام خدمات المياه بالقطاع الأوسط المهندس سليمان البصيلي، وضم المدير التنفيذي لوحدة أعمال المحافظات الجنوبية المهندس عبدالعزيز المعيدر، ومدير خدمات العملاء بالقطاع الأوسط، ومدير إدارة المشاريع، ومشرف الأمن بالقطاع الأوسط، ومدير التشغيل والصيانة بالقطاع الأوسط، ومدير الشؤون الفنية بوحدة أعمال المحافظات الجنوبية، صباح اليوم، محافظة الأفلاج، رافقهم خلالها مدير فرع خدمات المياه بالأفلاج مبارك البكر، وقف خلالها على مشروع تنقية المياه ومشاريع الوزارة بالمحافظة.
يذكر أن خدمات المياه بالأفلاج تشهد تطوراً برئاسة مدير الفرع بالمحافظة "البكر" في مباشرة البلاغات وإنهاء المطالب والاحتياجات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في توصيل المياه للمنازل بطرق حديثة.
محافظ الأفلاج يلتقي مدير عام خدمات المياه بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
التقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، بديوانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، مدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان البصيلي، وناقش معه احتياجات المحافظة ومراكزها.
وكان أبرز محاور النقاش مشروع محطة تنقية المياه والعمل على توسعتها لتخدم المراكز القريبة من المحافظة ولتغطية الاحتياجات، ومشروع الصرف الصحي والحث على سرعة تنفيذه.
وناقشا توفير المياه من خلال حفر آبار وتركيب مضخات عليها لتغطية المراكز التي لا يوجد فيها آبار، والعمل على معالجة وضع المشروع الذي يُغذّي مراكز: الخرفة، والروضة، والصغو؛ لتغطية احتياجات الأهالي فيها.
وثمّن المحافظ لمدير عام خدمات بالمنطقة وزملائه المسؤولين المرافقين معه على زيارتهم للمحافظة والاطلاع على احتياجاتها، متمنياً أن تكون زيارة مثمرة وتحقق أهدافها.
وزار وفد ترأسه مدير عام خدمات المياه بالقطاع الأوسط المهندس سليمان البصيلي، وضم المدير التنفيذي لوحدة أعمال المحافظات الجنوبية المهندس عبدالعزيز المعيدر، ومدير خدمات العملاء بالقطاع الأوسط، ومدير إدارة المشاريع، ومشرف الأمن بالقطاع الأوسط، ومدير التشغيل والصيانة بالقطاع الأوسط، ومدير الشؤون الفنية بوحدة أعمال المحافظات الجنوبية، صباح اليوم، محافظة الأفلاج، رافقهم خلالها مدير فرع خدمات المياه بالأفلاج مبارك البكر، وقف خلالها على مشروع تنقية المياه ومشاريع الوزارة بالمحافظة.
يذكر أن خدمات المياه بالأفلاج تشهد تطوراً برئاسة مدير الفرع بالمحافظة "البكر" في مباشرة البلاغات وإنهاء المطالب والاحتياجات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في توصيل المياه للمنازل بطرق حديثة.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
05:04 PM
ناقشا احتياجات المراكز وتوفير المياه لها
التقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني، بديوانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، مدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان البصيلي، وناقش معه احتياجات المحافظة ومراكزها.
وكان أبرز محاور النقاش مشروع محطة تنقية المياه والعمل على توسعتها لتخدم المراكز القريبة من المحافظة ولتغطية الاحتياجات، ومشروع الصرف الصحي والحث على سرعة تنفيذه.
وناقشا توفير المياه من خلال حفر آبار وتركيب مضخات عليها لتغطية المراكز التي لا يوجد فيها آبار، والعمل على معالجة وضع المشروع الذي يُغذّي مراكز: الخرفة، والروضة، والصغو؛ لتغطية احتياجات الأهالي فيها.
وثمّن المحافظ لمدير عام خدمات بالمنطقة وزملائه المسؤولين المرافقين معه على زيارتهم للمحافظة والاطلاع على احتياجاتها، متمنياً أن تكون زيارة مثمرة وتحقق أهدافها.
وزار وفد ترأسه مدير عام خدمات المياه بالقطاع الأوسط المهندس سليمان البصيلي، وضم المدير التنفيذي لوحدة أعمال المحافظات الجنوبية المهندس عبدالعزيز المعيدر، ومدير خدمات العملاء بالقطاع الأوسط، ومدير إدارة المشاريع، ومشرف الأمن بالقطاع الأوسط، ومدير التشغيل والصيانة بالقطاع الأوسط، ومدير الشؤون الفنية بوحدة أعمال المحافظات الجنوبية، صباح اليوم، محافظة الأفلاج، رافقهم خلالها مدير فرع خدمات المياه بالأفلاج مبارك البكر، وقف خلالها على مشروع تنقية المياه ومشاريع الوزارة بالمحافظة.
يذكر أن خدمات المياه بالأفلاج تشهد تطوراً برئاسة مدير الفرع بالمحافظة "البكر" في مباشرة البلاغات وإنهاء المطالب والاحتياجات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في توصيل المياه للمنازل بطرق حديثة.
، محافظ الأفلاج يلتقي مدير عام خدمات المياه بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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