، تركي بن طلال: إقامة 30 مباراة في عسير ستعكس حراكًا إيجابيًّا للمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد رعايته حفل تكريم ناديَيْ أبها وضمك

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أن ما تقدمه القيادة لمنطقة عسير بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة وإشراف مباشر من قبل سمو ولي العهد -حفظهما الله- هو ما جعل عسير تتحول إلى الأجمل في مجالاتها كافة، مؤكدًا أن ما حققه ناديا أبها وضمك بصعودهما إلى دوري المحترفين هو أحد النشاطات التي تعمل عليها منطقة عسير ما قبل خطتها الإستراتيجية.

وأشار في تصريح صحفي عقب رعايته مساء أمس، لحفل تكريم ناديَيْ أبها وضمك الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها بمناسبة حصول الأول على درع دوري الأمير محمد بن سلمان واحتلال الثاني وصافةَ المسابقة، وصعودهما إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في شارع الفن بأبها، "إلى الدور الذي تقوم به هيئة الرياضة بكل طاقاتها وإمكاناتها في تطوير المدينة الرياضية بالمنطقة في ظل صعود الناديين لدوري المحترفين".

وبيّن الأمير تركي بن طلال أن أمام الناديين 30 مباراة قادمة ستقام على أرض المدينة الرياضية بالمحالة بمدينة أبها، مؤكدًا أن تلك المباريات تعكس حراكًا إيجابيًّا داخل المنطقة، وتم وضعه بعين الاعتبار في تهيئة وتطوير جميع دور الإيواء، إلى جانب الخدمات الأخرى؛ لتواكب ما تحققه عسير من منجزات، إضافة إلى مستقبلها الواعد بإذن الله، مؤكدًا أنه وجد في منطقة عسير الهمم التي توصل المنطقة إلى أعالي القمم بإذن الله.

واختتم الحديث قائلًا: "نعمل جميعًا في منطقة عسير بروح الفريق الواحد، وجميعنا على قلب رجل واحد؛ ولهذا ليست المنجزات وحدها التي تتحقق بالمنطقة، بل كذلك المعجزات".

وشهد حفل التكريم إعلان الغرفة التجارية دعمَها بمبلغ 150 ألف ريال لنادي أبها، ومبلغ 150 ألف ريال لنادي ضمك.

فيما توالت فقرات حفل التكريم تخللتها قصيدتان للشاعرين سعيد بن مانع وأحمد المازني، عقبها شاهَدَ أمير منطقة عسير والحضور فيلمًا مرئيًّا عن مسيرة الناديين خلال دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي، تلاها أوبريت وطني من كلمات عبد الله الشريف بمشاركة عدد من الفرق الشعبية بالمنطقة.

وفي نهاية الاحتفال كرّم أمير منطقة عسير أعضاء الفريقين، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الغرفة التجارية بأبها حسن بن معجب الحويزي.