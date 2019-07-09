محمد بن مسعود - الدمام - عاد نادي الاتحاد إلى دوامة الديون والمطالبات المليونية مجدداً، ويمر نادي الاتحاد بأزمة مطالبات بدايةً بمستحقات المهاجم التونسي السابق أحمد العكايشي وانتهاءً بمستحقات المدرب السابق بيلتش والذي بسببه تلقى نادي الاتحاد خطاباً موجهاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم وبه مطالبة النادي بسداد مستحقات المدرب بيليتش مع إمهال نادي الاتحاد فرصة سداد إلى ما قبل نهاية يوليو الحالي قبل فرض عقوبات جديدة على النادي. "الاتحاد": مطالبات مالية بالملايين.. و"فيفا" يمهل الاتحاديين عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-07-09 عاد نادي الاتحاد إلى دوامة الديون والمطالبات المليونية مجدداً، ويمر نادي الاتحاد بأزمة مطالبات بدايةً بمستحقات المهاجم التونسي السابق أحمد العكايشي وانتهاءً بمستحقات المدرب السابق بيلتش والذي بسببه تلقى نادي الاتحاد خطاباً موجهاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم وبه مطالبة النادي بسداد مستحقات المدرب بيليتش مع إمهال نادي الاتحاد فرصة سداد إلى ما قبل نهاية يوليو الحالي قبل فرض عقوبات جديدة على النادي. 09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440 Advertisements 04:36 PM عاد نادي الاتحاد إلى دوامة الديون والمطالبات المليونية مجدداً، ويمر نادي الاتحاد بأزمة مطالبات بدايةً بمستحقات المهاجم التونسي السابق أحمد العكايشي وانتهاءً بمستحقات المدرب السابق بيلتش والذي بسببه تلقى نادي الاتحاد خطاباً موجهاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم وبه مطالبة النادي بسداد مستحقات المدرب بيليتش مع إمهال نادي الاتحاد فرصة سداد إلى ما قبل نهاية يوليو الحالي قبل فرض عقوبات جديدة على النادي. ، "الاتحاد": مطالبات مالية بالملايين.. و"فيفا" يمهل الاتحاديين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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