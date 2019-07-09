دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper خبراء يوضحون لـ«عاجل» تفاصيل سلم الوظائف التعليمية الجديد

فسر خبراء ومختصون التفاصيل التي انفردت «عاجل» بنشرها حول سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية الجديدة، قبل إعلان اللائحة التفسيرية الموضحة بشكل كامل من وزارة التعليم، وأوضح المستشار عبدالله الفصيلي لـ«عاجل»، أن الحد الأدنى لرواتب المعلمين سابقًا ٤٤٤٥ ريالًا والحد الأقصى ٢١١٣٠ والحد الأدنى لرواتب المعلمين في السلم الجديد ٥٢٠٠ ريال والحد الأقصى ٢٣١٧٠، ومن ثم أصبح للمعلمين رتب تبدأ من مساعد معلم وتنتهي بمعلم كبير، وكان في السابق الجميع سواسية بوظيفة معلم».

وأضاف الفيصلي: «أصبحت لرتبة المعلم مستويات بعضها ينتهي بالمستوى السادس، والبعض الآخر ينتهي بالخامس ثم الرابع ثم الثالث، ويتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه بالترقية وفق ضوابط محددة، وكان في السابق يبقى المعلم على نفس المستوى حتى نهاية خدمته ما لم يحصل على مؤهل علمي أعلى»، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للعلاوة في السلم السابق كانت ثابتة لكل مستوى، وفي السلم الجديد تتعدل العلاوة كل ست سنوات تبعًا لتغير المستوى والسلم الجديد أخذ من سلم اللائحة الصحية أشياء كثيرة».

وقال الدكتور سالم الشهري لـ«عاجل»: «سلم الرواتب للمعلمين الجديد في صالح المعلم المجتهد المتميز حتى تكون هناك فروقات بين المعلم المجتهد وغير المجتهد، وستكون هناك بالتأكيد فترة تجربة، وهذه تعتبر بداية الخصخصة، وأن وزارة التعليم بهذا القرار تنتقل من مبدأ المساواة إلى مبدأ العدالة...».

وأضاف الشهري: «أي تعديل في سلم الرواتب يعتمد على عدة أمور وفقًا للمعايير؛ حيث سيكون هناك معلم أول ومعلم ثانٍ ومعلم كبير.. هذه لها ضوابط، وعادة ما تعتمد على تطوير الذات والبرامج التي حصل عليها كل معلم سواء البرامج التي تعتمدها وزارة التعليم أو البرامج الخاصة، مثل البرامج الصيفية والمدفوعة من المعلم، وتعتمد كذلك على الخدمة التي قضاها بالتعليم وتقارير الأداء الوظيفي من الرؤساء ورأي المسؤولين عن المعلم.

كما تعتمد على معايير عالمية، وقد تكون هناك درجات تقييم للمعلم، والمستفيد الأول هو الطالب والأسرة، بأخذ عينات من الطلاب ومعايير معينة؛ حيث إن الطالب يعطي رأيه بصراحة سواء المعلم الشديد بالدرجات أو المعلم الذي يعطي درجات، فهذه تحتاج إلى استبيان معين وعينة محددة ودقة، وإذا بالفعل كانت من ضمن الضوابط هذه فستكون مفاجأة جميلة».

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وتابع: «يمكن الاعتماد بما يسمى منظومه الأداء سواء المعلم أو المدرسة، واللائحة التفسيرية من التعليم ستوضح الأمر، لكن جميع الدرجات تجمع وتقسم وعادة يكون فيها نوع من المصداقية».

وكشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور موافقة الجهات العليا على اعتماد سُلَّم رواتب الوظائف التعليمية، مبينة أنها اعتمدت أيضًا أربع رتب تعليمية للمعلمين والمعلمات؛ بينها مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وأشارت المصادر إلى أن السُلَّم الجديد يحتوي على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية؛ حيث تبدأ بـ 300 ريال في المستوى الأول للمعلمين المصنَّفين على رتبة معلم مساعد و600 ريال للمصنَّفين على رتبة معلم خبير في ذات المستوى.

وكانت «عاجل» انفردت بنشر أبرز ملامح حوافز المعلمين والمعلمات، التي أعلن وزير التعليم السابق، الدكتور أحمد العيسى، عن قرب اعتمادها ضمن مشروع سُلَّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية، وكثرت الشائعات بشأنها.