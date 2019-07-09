مجلس الوزراء للحجاج: تفرغوا للشعائر.. ولا تسامح مع التسييس والمذهبية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كل القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم.

ونبه على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.

ورحب خادم الحرمين (خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة) بحجاج بيت الله الحرام، الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلًا الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة (وفق وكالة الأنباء السعودية) أن مجلس الوزراء جدد في هذا الشأن دعوته حجاج بيت الله الحرام؛ ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها.

وشدد المجلس على ضرورة الابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

وأشاد مجلس الوزراء بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهًا في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.

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وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، على نتائج استقباله المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موراتينوس، ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وتطرق المجلس بعد ذلك إلى عدد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية؛ حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام 2020م؛ ما سيسهم في استقرار أسواق البترول.

وأشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وجدد ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان الشقيق، وعبّر عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، كما أكد ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.