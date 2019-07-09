«جوازات المدينة» تستعين بمعدات حديثة لمكافحة التزوير خلال الحج

تفقَّد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، اليوم الثلاثاء، صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؛ للوقوف على أعمال الجوازات والصالات المعدة لاستقبال الحجاج.

ورافق العميد المطيري، خلال الجولة، قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير، حيث تمَّ الوقوف على إنهاء إجراءات الحجاج القادمين بكوادر بشرية تمّ تأهيلها لخدمة ضيوف بيت الله، إضافة لدعم جميع الكاونترات بالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير، وأنظمة الحاسب الآلي المطورة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه، صرّح مدير جوازات المنطقة أنَّ إدارة جوازات المدينة المنورة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوية المعدة من قبل، لافتًا إلى أنّه تمّ إعداد الكادر البشري المدرب والمؤهل لأعمال حج هذا العام 1440هـ، لخدمة ضيوف بيت الله القادمين من خارج المملكة.

من جهة أخرى، أكَّد قائد قوات الحج بجوازات المطار الأمير محمد بن عبدالعزيز العميد فواز الفقير أنَّ الإمكانات البشرية المؤهلة والتقنية ذات الجودة العالية تسهم في عملية إنهاء الإجراءات بمرونة فائقة، لافتًا إلى أنَّ الجهود مضاعفة من الجميع لتفادي جميع العوائق الممكنة ولتقديم الخدمة بجودة عالية المستوى وتوفير أقصى سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.