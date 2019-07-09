«شرطة الرياض» تطيح بمواطن ارتكب 26 حادثة جنائية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن ارتكب 26 حادثة جنائية، بينها 19 عملية نصبٍ واحتيال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق باسم شرطة الرياض قوله، إنَّ نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن تمكُّن الأجهزة الأمنية من القبض على مواطنٍ، في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب حادثةِ سلب مركبةٍ بالقوة تحت تهديد السلاح.

وأضاف المتحدث أنّ المتهم ثبت تورّطه في تهشيم زجاج عددٍ من المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات، إضافةً إلى امتهانه القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات وهمية للتأمين على المركبات عبر المواقع التسويقية الإلكترونية.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه من قبل الجهة المختصة أقرّ بارتكابه لعدد 26 حادثة جنائية، بينها 19 عملية نصبٍ واحتيال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وأكّد «المتحدث» حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، لافتًا إلى أنَّ الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.