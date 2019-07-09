بالصور.. وزير الخارجية يستقبل 3 سفراء انتهت فترة عملهم بالمملكة

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، اليوم الثلاثاء، ثلاثة سفراء بمناسبة انتهاء فترة عملهم كسفراء لبلدانهم في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية في ثلاثة بيانات مقتضبة، اطلعت عليها «عاجل»، إنّ الوزير العساف استقبل كلًا من سفير جمهورية تونس لطفي بن قايد، وسفير الولايات المتحدة المكسيكية ألفريدو ميراندا، وسفير جمهورية قبرص نيكوس باناي.

وأضافت «الخارجية»، أنّ الوزير العساف حرص على توديع السفراء الثلاثة بمناسبة انتهاء فترة أعمالهم، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.