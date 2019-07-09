لائحة سلم الوظائف التعليمية تحدد طرق «التكليف» واختيار قادة المدارس

كشف مشروع لائحة الوظائف التعليمية، عن أنّه لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة، بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها.

ونصَّت المادة الثامنة عشرة من اللائحة التي حصلت «عاجل» على نسخة منها على: «لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها، وعند الحاجة يجوز للوزير أو من يُفوضه تكليف من هو مشمول باللائحة بأعمال بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية على ألا تقل رتبة من يكلف بها عن رتبة (معلم متقدم)، ويتم الاتفاق على هذه الوظائف وشروط التكليف بها ومدته بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية».

وذكرت المادة الـ19: «يختار قائد المدرسة ووكيلها، ويكلفان بعملهما، ممن يشغلون رتبة معلم ممارس فأعلى، ويُختار المشرف التربوي والخبير التربوي ويكلفان بعملهما ممن يشغلون رتبة معلم متقدم أو معلم خبير».

وأوردت المادة عددًا من الشروط، تتمثّل في أن يحقق المعايير المهنية والشروط اللازمة، وأن يُحقق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني، وألا تقل درجة تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن جيد جدًا، وأن يجتاز الاختبارات والتقويمات المختلفة التي تضعها الوزارة لهذا الغرض.

ويجوز للوزارة - عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة التعليمية - الاستثناء من الشرطين الأول والثاني في حال عدم توافر من ينطبق عليه، ولا تزيد مدة التكليف على أربع سنوات ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة حسبما تقتضيه المصلحة التعليمية.

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وأشارت المادة إلى أنّه يُختار قائد المدرسة من أحد المكلفين بعمل وكيل مدرسة، بشرط أن يكون قد مضى على تكليفه بهذا العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك، ويُختار وكيل المدرسة من أحد شاغلي رتبة معلم ممارس أو متقدم أو خبير بشرط أن يكون قد أمضى على رتبة معلم ممارس مدة لا تقل عن أربع سنوات، ويُختار المشروف التربوي من أحد شاغلي رتبة معلم متقدم أو معلم خبير بشرط أن يكون قد أمضى على رتبة معلم متقدم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويُختار الخبير التربوي من أحد المكلفين بعمل مشروع تربوي أو ممن يشغل رتبة معلم خبير بشرط أن يكون قد أمضى على أي منها مدة ثلاث سنوات على الأقل.

وكانت مصادر لـ«عاجل» قد كشفت عن صدور موافقة الجهات العليا على اعتماد سُلَّم رواتب الوظائف التعليمية، مبينة أنها اعتمدت أيضًا أربع رتب تعليمية للمعلمين والمعلمات؛ بينها مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وأشارت المصادر إلى أن السُلَّم الجديد يحتوي على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية؛ حيث تبدأ بـ300 ريال في المستوى الأول للمعلمين المصنَّفين على رتبة معلم مساعد و600 ريال للمصنَّفين على رتبة معلم خبير في ذات المستوى.

وكانت «عاجل» انفردت بنشر أبرز ملامح حوافز المعلمين والمعلمات، التي أعلن وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، عن قرب اعتمادها ضمن مشروع سُلَّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية، وكثرت الشائعات بشأنها.