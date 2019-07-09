«الشورى» يوافق على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ المجلس اتّخذ قراره بعد الإطلاع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم في جلسة سابقة, قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

وتضمَّن قرار المجلس باستمرار العمل بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 /5/ 1431هـ , إلى حين انتقال المهام والاختصاصات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس, وذلك خلال فترة لا تتجاوز 180 يومًا.

ويتكوَّن مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات من 15 مادة, ويهدف إلى التأكُّد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.