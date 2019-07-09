بالفيديو.. جدة تستقبل أولى رحلات حجاج «طريق مكة» من بنجلاديش

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، وصول أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة القادمة من بنجلاديش إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن المديرية، اطلعت عليه «عاجل»: «جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والجهات المنفذة للمبادرة تستقبل أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة القادمة من مطار بنجلاديش من مطار شاه جلال الدولي في دكا».

ونشرت «الجوازات» لقطات من وصول الحجاج إلى المطار، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

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و«طريق مكة» إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى المملكة، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم من منافذ المغادرة في بلدانهم.

ويستفيد من «طريق مكة» في موسم حج 1440 هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول، التي انضمت للمبادرة، وهي ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس.