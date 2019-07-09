لائحة سُلَّم الوظائف التعليمية تكشف آليات النقل.. و10 حالات للفصل

أوضح مشروع لائحة سلم الوظائف التعليمية الجديد، أنّه يجوز للوزير في كل الحالات نقل أحد المشمولين باللائحة من وظيفته إلى وظيفة أخرى غير مشمولة بها.

ونصّت المادة الـ13 من اللائحة، التي حصلت «عاجل» على نسخة منها، أنّه يجوز للوزير نقل الموظف الذي يشغل وظيفة غير مشمولة بأحكام اللائحة إلى وظيفة مشمولة بعد موافقته، ويتم هذا النقل بعد إعادة تصنيفه وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة له، وفقًا لمؤهلاته العلمية وخبراته العملية من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

يأتي هذا، فيما نصّت المادة الـ14 من اللائحة على أنّه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة، يُبعد أي من المشمولين باللائحة عن مزاولة مهنة التعليم في حالات الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم، وتبني اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي؛ بما يؤثر سلبًا على الطلاب، ومن يرد به توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة على أن يكون الإبعاد في هذه الحالة فوريًّا، ودون حاجة لعرضه على لجنة أو جهة أخرى.

وتتضَّمن الحالات أيضًا ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالتها كالسحر أو الشعوذة، وحيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة، التي تؤثر سلبًا على سلامة العقل والبدن أو تعاطيها أو ترويجها، وسوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش الجنسي أو الشذوذ الجنسي داخل العمل أو خارجه أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية، وعدم استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها بعد نفاد كل الفرص والمحاولات، وفق القواعد والترتيبات المنظمة للترخيص المهني التربوي لدى الهيئة.

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وتشمل كذلك الغياب عن غير عذر مشروع مدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يومًا متفرقة خلال العام الدراسي الواحد أو تجاوز عدد ساعات تأخره 50 ساعة من غير عذر مشروع خلال العام الدراسي الواحد، وثبوت الإصابة بمرض (نفسي أو عقلي) بناءً على تقرير، وفقًا للائحة تقارير منح الإجازات المرضية يقرر عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم أو عند امتناعه عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه خطيًّا بذلك، وعدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بأمانة التعليم وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزارة.

وكشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور موافقة الجهات العليا على اعتماد سُلَّم رواتب الوظائف التعليمية، مبينة أنها اعتمدت أيضًا أربع رتب تعليمية للمعلمين والمعلمات؛ بينها مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وأشارت المصادر إلى أن السُلَّم الجديد يحتوي على 5 مستويات لكل رتبة و6 درجات تختلف معها العلاوة السنوية؛ حيث تبدأ بـ300 ريال في المستوى الأول للمعلمين المصنَّفين على رتبة معلم مساعد و600 ريال للمصنَّفين على رتبة معلم خبير في ذات المستوى.

وكانت «عاجل» انفردت بنشر أبرز ملامح حوافز المعلمين والمعلمات، التي أعلن وزير التعليم السابق، الدكتور أحمد العيسى، قرب اعتمادها ضمن مشروع سُلَّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية، وكثرت الشائعات بشأنها.