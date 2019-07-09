«الشورى» يُسقط توصيةً ملزمة بتعيين النساء في المجالس البلدية

أعلنت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، اليوم الثلاثاء، أنّ المجلس أسقط توصيةً تلزم بتعيين النساء في المجالس البلدية، وقالت الشعلان: «أسقط المجلس توصية للمساعد والدهلوي والمعينا والشعلان، تطالب وزارة الشؤون البلدية بتحديد نسبة للنساء لا تقل عن 30٪ في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعينهم الوزير».

ونشرت النائبة، ما قالت إنّها مبررات التوصية، وهي تتمثّل في خلو بعض مناطق وقرى المملكة من أي أعضاء نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين، وأنّ الآلية المتبعة حاليًّا في التعيين بالمجالس البلدية لم تراعِ تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية 2030؛ حيث بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها عشرة مجالس فقط من مجموع 284 مجلسًا بلديًّا، ما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية 34 مقعدًا فقط (19 مقعدًا بالانتخاب و15 مقعدًا بالتعيين) في مقابل 3156 مقعدًا للرجال (2104 مقاعد لعضو منتخب، و1052 لعضو معين).

كما شملت أسباب التوصية كذلك أنّ نسبة النساء المعينات في المجالس البلدية بلغت 1%، ما يُشكِّل تمثيلًا متدنيًّا جدًا لمشاركة النساء في عضوية المجالس، وأنّ حداثة مشاركة المرأة في المجالس البلدية وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء من خلال الأصوات الانتخابية، يستلزم الكوتة كآلية متعارف عليها عالميًّا حتى يتسنى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إلى التجربة الانتخابية.

وانتقدت الشعلان، إسقاط المجلس لهذه التوصية قائلةً: «حمدًا لله أنّ التمكين يتحقق على يد الملك وولي عهده.. ويبقى المجلس في ذلك المكان الذي ارتضاه».

