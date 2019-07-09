السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ويحبط محاولة هجرة غير شرعية



الجزائر 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة خنشلة شمال شرق البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم: "إن قواتها بتمنراست، أوقفت ثمانية مهربين، فيما أحبطت قوات حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 60 شخصًا وحجزت قاربًا بمحافظة القالة".

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16:47ت م

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