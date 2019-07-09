السعودية اليوم / افتتاح مؤتمر منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية في الأردن



عمّان 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أعمال المؤتمر السادس لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا، بمشاركة عدد من رؤساء البلديات، ومجالس الإدارات المحلية، وممثلي المنظمات الإقليمية.

وأوضح أمين عام المنظمة محمد دومان، أن الهدف من عقد المؤتمر هو تقييم التجارب السابقة والخطة التي ستتبعها في السنوات الثلاث القادمة.

وأشار إلى عقد اجتماعات اللجان المشتركة لتقييم أدائها وتقوية العلاقات والتماسك الاجتماعي بين الدول الأعضاء، وتبادل الآراء والتجارب المشتركة في مختلف المجالات على المستوى الإقليمي والدولي، للوصول إلى الرفاه الاجتماعي للسكان والمدن التي يعيشون بها.

وتناقش جلسات المؤتمر على مدار يومين، تحديات وفرص البيانات الكبيرة والمفتوحة للإدارات المحلية، ودور الإدارات المحلية في إدارة الهجرة، واجتماعات لجان المدن الذكية والتنقل الحضري، ولجنة الاندماج الاجتماعي، ومناقشة التقرير السنوي لثلاث سنوات وعرض الخطة الإستراتيجية.

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16:46ت م

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