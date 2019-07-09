السعودية اليوم / السياري يرأس الاجتماع الأول لتسجيل مدينة الباحة الخضراء في مؤشر سعف العالمية



الباحة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري اليوم، الاجتماع الأول لتسجيل مدينة الباحة الخضراء في مؤشر سعف العالمية، وذلك في قاعة الاجتماعات بإمارة المنطقة.

وأكد السياري حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه والعمل على تأصيل الباحة الخضراء، نظرًا لما تتمتع به من ميز حباها الله للمنطقة، مع أهمية تحقيق الاستدامة وفقا للرؤية الوطنية ٢٠٣٠ في قطاعات الطاقة والمياه والنقل, وذلك لرفاهية المواطن، مشيراً إلى أن الدولة - أيدها الله - لم تألوا جهدًا في تنمية مناطق المملكة عامة والباحة بشكل خاص.

بعد ذلك ناقش المجتمعون جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن العديد من الموضوعات حول تسجيل الباحة الخضراء الانضمام لمؤشر سعف العالمية.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح القلطي وعدد من مديري الجهات ذات العلاقة بالمنطقة ومدير العلاقات العامة بالإمارة عبدالله علي الغامدي.

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16:44ت م

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