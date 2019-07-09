السعودية اليوم / الأرصاد تُصدر التقرير المناخي للحالة السائدة والمتوقعة للمملكة خلال فصل الصيف لعام 1440هـ



الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، اليوم تقريراً عن الحالة المناخية السائدة المتوقعة على المملكة خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ الموافق 2019م للفترة من 21 يونيو إلى 23 سبتمبر.

وبين التقرير أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات التوقعات لصيف هذا العام يتوقع بإذن الله تعالى مايلي :

- احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة باستثناء جنوب غرب المملكة يشمل المناطق الساحلية والمرتفعات منها, حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل.

- احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على جميع أنحاء المملكة.

- احتمالية وجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة وموجات الحر .

وأشار التقرير إلى أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى , بل يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة وفرت نسخة إلكترونية لهذا التقرير عبر موقعها الرسمي على الإنترنت .

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16:32ت م

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