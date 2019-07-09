السعودية اليوم / بلدية بارق تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 20 محلًا مخالفًا



محايل 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات في المحافظة والمراكز التابعة لها, ضمن الحملة الرقابية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي أنه جرى توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية بتكثيف الجولات الرقابية بناءً على حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر رمضان المبارك.

وأشار البارقي إلى أن المراقبين قاموا بجولات مكثفة خلال شهر شوال الماضي على المنشآت الغذائية والمطاعم والمخابز والبوفيهات والمراكز التجارية, وأسفرت الجولات التي بلغت 135 عن رصد 95 مخالفة وأتلاف 45 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة, كما أغلقت 20 محلًا مخالفًا, مؤكدًا أنه جرى تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية على المخالفين.

وأكد البارقي على المواطنين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبّه على ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية لحماية المستهلك وحمايتهم.

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16:03ت م

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