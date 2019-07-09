السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملتها التصحيحية على المخابز الآلية والأفران وثلاجات حفظ الأغذية



مكة المكرمة ٦ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٩ يوليو ٢٠١٩م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة حملتها التصحيحية المُكثّفة على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة، والتي تمتد لمدة شهر كامل، وذلك ضمن إطار خططها الهادفة لتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، استعداداً لموسم حج هذا العام 1440هـ للتأكد من تنفيذ جميع الإشتراطات الصحية المطلوبة وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتحسين أوضاعها.

وأسفرت الحملة التصحيحية التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ خلال (أسبوعها الثاني) عن إغلاق (18) منشأة مخالفة ومصادرة واتلاف (20542) كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة واتلاف (923) أدوات محظورة وغير صالحة للإستخدام، وضبط (446) من المعلّبات منتهية الصلاحية .

وتأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من رؤساء البلديات الفرعية بمكة ومشاركة جميع المختصين بأعمال الرقابة الصحية بالأمانة وفق جدول زمني محدد وعلى مدار الفترتين الصباحية والمسائية، مع التأكيد على أن إغلاق أي منشأة غذائية بالحملة التصحيحية بسبب طلب (إعادة تأهيل المنشأة) يستلزم عدم السماح لها مجدداً بالعودة لمزاولة النشاط إلا بعد الوقوف المشترك من قِبل المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية على الموقع والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.

// انتهى //

15:41ت م

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