السعودية اليوم / أمانة الأحساء تلزم مقاولًا بإعادة سفلتة إحدى شوارع مدينة الهفوف



الأحساء 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

ألزمت أمانة الأحساء، مقاولًا بإعادة سفلتة الأجزاء التي تم تنفيذها (بطول 3 كيلو مترات مربع) في إحدى شوارع مدينة الهفوف، وذلك لعدم مطابقة أعماله التنفيذية للاشتراطات والمواصفات المعتمدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل أن المقاول خالف المواصفات والمعايير الفنية المتفق عليها من حيث الجودة ومخرجات العمل الهندسي لسفلتة الشارع، مضيفًا أن الفحص الفني لسطح الإسفلت تبين تقادُم عمره الافتراضي خلال فترة وجيزة من انتهاء المشروع، منوهًا إلى إلزام المقاول بإعادة السلفتة من جديد وتم التعامل بذلك وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة في تنفيذ المشاريع.

وأكد بووشل على أن خطوة الأمانة هذه تأتي انطلاقًا من سعيها إلى تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدماتية، ومنها مشاريع سفلتة الطرقات، لافتًا إلى أن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم وجه بتشكيل لجنة استشارية للوقوف على الموقع المذكور وتقديم تقرير عن أعمال السفلتة والخطوات الإجرائية المنفذة لإعادة سفلتة الشارع وفق المواصفات والمعايير المعتمدة.

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15:30ت م

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