شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بقرار وزير التعليم .. ترقية ” القصيمي ” للثامنة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:27 مساءً, 9 يوليو 2019 م المناطق - جدة أصدر معالي وزير التعليم قراراً بترقية الأستاذ جمال بن مبيريك القصيمي سكرتير مدير عام التعليم بجدة للمرتبة الثامنة .

وعبر القصيمي عن شكره لمعالي وزير التعليم مؤكداً ان الترقية ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة الدين والملك والوطن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | بقرار وزير التعليم .. ترقية ” القصيمي ” للثامنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.