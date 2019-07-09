فيديو.. ترامب لـ تميم : وسعنا قاعدة العديد بأموالكم بتكلفة 8 مليار دولار

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم توسعة قاعدة العديد الأمريكية في قطر بتكلفة قدرها 8 مليار ريال معظمها من الأموال القطرية.

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وقال ترامب في كلمة مُقتضبة بحضور تميم بن حمد : نحمد الله أن التوسعة تمت بأموال قطر في معظمها وكُنا نتمنى لو أنها تمت بالكامل بالأموال القطرية وليس أموالنا.

وتابع ترامب موجهاً كلامه إلى تميم : “ساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة وحسبما أفهم، تم ذلك باستثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس من أموالنا”.

وكان ترامب التقى تميماً في لقاء قصير لم يتعدّ الثلاث دقائق بعدما تم استقبال أمير قطر في مواقف السيارات بواسطة نائب وزير الدفاع الأمريكي.