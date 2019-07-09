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بيان رباعي يدعو إيران للتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي

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2019-07-09

بيان رباعي يدعو إيران للتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعت 3 دول أوروبية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إيران إلى التراجع عن انتهاك الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وطالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بالالتزام بالحد المسموح به في الاتفاق فيما يخص تخصيب اليورانيوم.

وكان مفتشون تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدوا أمس أن إيران خرقت مستوى تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أمريكا قبل شهرين.

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وأشار مفتشو الوكالة الدولية إلى أن إيران خصبت اليورانيوم بمستوًى أعلى مما حدده اتفاق فيينا.

وكانت إيران هدّدت بخرق الاتفاق النووي وتجاوز الحد المسموح به في تخصيب اليورانيوم رداً على الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق في مايو الماضي.

وينص الاتفاق على عدم تجاوز حد 3.64 % فيما أشارت التقارير الحديثة إلى أن مستوى التخصيب وصل أمس إلى 5٪.

وحذرت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، إيران، من مغبّة هذا الخرق.





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