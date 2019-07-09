- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم صور.. تركي بن طلال يرعى افتتاح مهرجان أبها للتسوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. تركي بن طلال يرعى افتتاح مهرجان أبها للتسوق
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الليلة الماضية حفل افتتاح مهرجان أبها للتسوق في عامه الـ٢١ ضمن برامج وفعاليات صيف عسير لهذا العام وذلك بمركز أبها الدولي للمعارض بجوار المطار.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل الرئيس التنفيذي لشركة ستار للمعارض والمؤتمرات الدكتور خالد الشرفا، ومدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم الجار الله وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم الجار الله كلمة بهذه المناسبة رحّب خلالها بأمير منطقة عسير والحضور، مبيناً أن مهرجان أبها للتسوق لهذا العام جاء بحلة جديدة، رغبة في تقديم الأفضل كما هو منهجه في كل عام، وإيماناً من القائمين عليه بأهمية المساهمة في دفع عجلة السياحة في منطقة عسير؛ ورفع مستوى المشاركة في الحراك الاقتصادي السعودي الداخلي، وإيماناً بهذه الأرض ونبلها وهذه القيادة وشهامتها وهذا الشعب العظيم.
وأشار إلى أنه في هذا العام أطلقت مبادرة حسن الوفادة فكانت هي القاعدة التي يمضي بها المهرجان والطريق الذي يمشي عليه لتقديم أفضل الخدمات للزوار متوجاً هذه المبادرة بالمفردة التي تمثلنا وتعبر عن مشاعرنا تجاه كل ضيف مرحباً ألف في عسير عقب ذلك انطلق أوبريت إلى هنا المتضمن عدداً من اللوحات الوطنية المعبرة عن الولاء والانتماء لهذه الأرض قيادة وإنساناً، والذي كتب كلماته الشاعر عبدالرحمن عسيري، ولحنه الفنان عبدالله القرني، وغناه عبدالرزاق عسيري وعبدالرحمن العمري وأخرجه أسامة مطر، بمشاركة بعض الفرق الشعبية بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تركي بن طلال يرعى افتتاح مهرجان أبها للتسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.