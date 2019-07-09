صور.. تركي بن طلال يرعى افتتاح مهرجان أبها للتسوق

2019-07-09

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الليلة الماضية حفل افتتاح مهرجان أبها للتسوق في عامه الـ٢١ ضمن برامج وفعاليات صيف عسير لهذا العام وذلك بمركز أبها الدولي للمعارض بجوار المطار.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل الرئيس التنفيذي لشركة ستار للمعارض والمؤتمرات الدكتور خالد الشرفا، ومدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم الجار الله وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

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وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم الجار الله كلمة بهذه المناسبة رحّب خلالها بأمير منطقة عسير والحضور، مبيناً أن مهرجان أبها للتسوق لهذا العام جاء بحلة جديدة، رغبة في تقديم الأفضل كما هو منهجه في كل عام، وإيماناً من القائمين عليه بأهمية المساهمة في دفع عجلة السياحة في منطقة عسير؛ ورفع مستوى المشاركة في الحراك الاقتصادي السعودي الداخلي، وإيماناً بهذه الأرض ونبلها وهذه القيادة وشهامتها وهذا الشعب العظيم.

وأشار إلى أنه في هذا العام أطلقت مبادرة حسن الوفادة فكانت هي القاعدة التي يمضي بها المهرجان والطريق الذي يمشي عليه لتقديم أفضل الخدمات للزوار متوجاً هذه المبادرة بالمفردة التي تمثلنا وتعبر عن مشاعرنا تجاه كل ضيف مرحباً ألف في عسير عقب ذلك انطلق أوبريت إلى هنا المتضمن عدداً من اللوحات الوطنية المعبرة عن الولاء والانتماء لهذه الأرض قيادة وإنساناً، والذي كتب كلماته الشاعر عبدالرحمن عسيري، ولحنه الفنان عبدالله القرني، وغناه عبدالرزاق عسيري وعبدالرحمن العمري وأخرجه أسامة مطر، بمشاركة بعض الفرق الشعبية بالمنطقة.