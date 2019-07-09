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إيداع نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي في حسابه البنكي.. الأحد
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرّحت المؤسسة العامة للتقاعد بأن صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي سيكون عبر حسابه البنكي الخاص اعتباراً من 14 يوليو 2019م.
وأشارت التقاعد إلى أن هذه الإجراء سوف يكون نافذاً لحالات طلب الصرف للمستفيدين الجديدة التي ترد للمؤسسة اعتباراً من التاريخ المشار إليه، ولن يُقبل وجود وكيل لصرف أنصبة المستفيدين ويلزم تزويد المؤسسة بأرقام الحسابات البنكية لكل مستفيد.
وحثت “التقاعد” المستفيدين الحاليين الذي يستلمون أنصبتهم عن طريق وكلائهم إلى تزويد المؤسسة بأرقام حساباتهم البنكية الخاصة وذلك لإيداع أنصبتهم مباشرة في حساباتهم البنكية تجنباً لإيقاف المعاش نتيجة انتهاء الوكالة الشرعية الخاصة بالوكيل
وذكرت المؤسسة أنه بإمكان المستفيدين التقدم للمؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية: (هنا) أو زيارة أحد فروع المؤسسة لتقديم رقم الحساب البنكي للصرف مباشرة.
ولفتت إلى أن الإجراء الجديد يساهم في اختصار دورة العمل التي كانت تتم عبر تحويل المعاشات إلى حسابات الوكلاء ليكون تحويل المعاشات مباشرة من حساب المؤسسة إلى حسابات المستفيدين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من المبادرات التي تعمل عليها المؤسسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول الاستحقاقات التقاعدية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
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