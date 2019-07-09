2019-07-09

شاهد احتقار تميم في أمريكا.. استقبال في المواقف ولقاء فاتر مع ترامب دون صور تذكارية

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرّض أمير قطر لعدة مواقف مخزية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة بدأ من استقباله في موقف للسيارات في وزارة الدفاع الأمريكية انتهاء بلقاء فاتر مع الرئيس الأمريكي تم خلاله إهانة تميم أكثر من مرة.

لقاء في البارك

في موقف السيارات الخاص بوزارة الدفاع كان وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة هو مَن استقبل أمير قطر وبدت المركبات المتراصة على الجانبين وكأنها في مرآب مركز تجاري أو أحد المواقف العامة.

وبدا على تميم الارتباك والحيرة واستدار في الاتجاه المعاكس للوزير الأمريكي لكنه تدارك الأمر واستدار في الناحية الصحيحة مؤخراً.

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ترامب يتعمّد إهانة تميم

وفي موقف مُخزٍ آخر لا يقل إهانة ولا امتهاناً لكرامة تميم، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير قطر وهو عابس الوجه، مصافحة باردة، ووجه عبوس، بلا ابتسامات، كما لم يلتقط معه أي صورة تذكارية.

وتعمّد ترامب الدخول قبل تميم إلى قاعة اللقاء الذي لم يدم سوى 3 دقائق فقط تحدث خلالها ترامب باقتضاب عن مشتريات قطر من الولايات المتحدة.

وكان لقاء ترامب مع تميم في ذيل جدول زيارة أمير قطر لتكون النهاية مهينة كما كانت البداية.

وقال ترامب : الرجل الذي يجلس إلى يميني يشتري منا الكثير من المعدات ولم يذكر حتى اسمه أو لقبه في إشارة بالغة إلى المكانة المتدنية التي يستحقها تميم الراعي الأول للإرهاب.

وقبل عام تقريباً طالب ترامب قطر علانية بالتوقف عن دعم الإرهاب وأكّد أن الدوحة لها تاريخ طويل في دعم التنظيمات الإرهابية.