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جمعية أُسَر التوحد تتعاون مع مبادرة “رحلة أوروبية” للتعريف بالتوحد وثقافة التطوع
متابعات الخليج 365 - جدة
تعاونت جمعية أُسَر التوحد ممثّلة في رئيس مجلس إدارتها الأمير سعود بن عبدالعزيز الفرحان مع مبادرة وطنية للاحتفاء بمرضى التوحد من خلال مسيرة عالمية لدراجين ستجوب عدداً من الدول الأوروبية.
وستبدأ الرحلة يوم ١٠ / ٧ / ٢٠١٩ من ألمانيا ( ميونيخ – قارمش ) ثم النمسا ( انسبروك – بيرتساو ) ثم الشمال الإيطالي ثم النمسا مجدداً عبر ( زيلامسي – سالزبورغ ) ثم العودة لألمانيا ( ميونيخ ) وتنتهي بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩.
وأكد عضوا الرحلة خالد سعود العتيبي ومحمد مثيب الجعيد من منسوبي إدارة تعليم جدة أنه رغبة في إعطاء هذه الرحلة بُعداً إنسانياً تم وضع شعار لأحد الجمعيات الخيرية وإبراز دورها في إطار الشراكة المجتمعية مع الأفراد حيث تم الاتفاق مع جمعية أُسَر التوحد ممثلة برئيس مجلس إدارتها الأمير سعود بن عبدالعزيز والذي تجاوب مع هذه المبادرة وكان داعماً ومشجعاً لها.
وحملت هذه الرحلة شعار معاً من أجل التوحد، وتأتي كعمل تطوعي يساعد في نشر وتعزيز ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع ومُؤسساته وتحقيقياً لأهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تطمح لرفع شريحة العمل التطوعي إلى مليون متطوع.
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